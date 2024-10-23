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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör örgütünün Rusya yapılanmasına operasyon!

        Terör örgütünün Rusya yapılanmasına operasyon!

        MİT ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Iusubov'u yakaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:08 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:11
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        Terör örgütünün Rusya yapılanmasına operasyon!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Barı Iusubov yakalandı.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Iusubov'un, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.

        Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi. 2020'den beri MİT'in takibinde olan Barı Iusubov, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı.

        Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Iusubov, cezaevine gönderildi.

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