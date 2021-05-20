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Son dakika... Terör örgütünün sözde Botan sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika... İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin Terör Arananlar Listesinde 1.000.000 milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğunu duyurdu

Son dakika... Terör örgütünün sözde Botan sorumlusu etkisiz hale getirildi
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak EVRAN 2021-32 operasyonu kapsamında iki teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs tarihinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1.000.000 milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edilmiştir.

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