Kastamonu’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu’da vatani görevini yaptığı esnada sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde “devletin egemenlik alametlerini alenen aşağıladığı ve terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla dava açılan Müslüm Ö., tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasına katılmadı.

İHA'nın aktardığı habere göre, mahkeme heyeti, sosyal paylaşım sitesinde öldürülen bir teröristi “şehit düştü” olarak paylaştığı öne sürülen Müslüm Ö.'yü 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.