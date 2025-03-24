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        Haberler Spor Futbol TFF'den erteleme iddialarına yalanlama - Futbol Haberleri

        TFF'den erteleme iddialarına yalanlama

        Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 13:33 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:36
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        Erteleme iddialarına yalanlama
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        Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin 1 hafta erteleneceğine dair çıkan haberleri yalanlandı.

        TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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