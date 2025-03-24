TFF'den erteleme iddialarına yalanlama
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."
Giriş: 24.03.2025 - 13:33 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:36
Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin 1 hafta erteleneceğine dair çıkan haberleri yalanlandı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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