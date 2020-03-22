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Haberlerİş-YaşamSon dakika haberi! THY'den flaş karar! Yurtdışında sadece 5 noktaya uçacak! - Haberler
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Son dakika! THY yurtdışında sadece 5 noktaya uçacak

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İker Aycı, New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa ve Moskova dışındaki tüm dış hat seferlerinin 27 Mart itibarıyla durdurulacağını açıkladı.

son dakika
İHA

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde alınan önlemlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Bu kapsamda Türkiye’de de alınan önlemler kapsamında toplam 68 ülkeye uçuş kısıtlaması getirilmişti. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da 27 Mart itibarıyla 5 uçuş noktası hariç dış hatlardaki tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

İLKER AYCI AÇIKLADI

Katıldığı bir televizyon programında THY’nin operasyonlarına ilişkin yeni gelişmeleri paylaşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İker Aycı, 27 Mart itibarıyla New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa ve Moskova seferleri dışındaki tüm dış hat seferlerinin durdurulacağını açıkladı.

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