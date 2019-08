Türk Hava Yolları ( THY),Avusturya merkezli Do & Co Aktiengesellschaft ve Do & Co ortak şirketi olan THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş., tamamen DO&CO AG'nin kontrolüne geçiyor. THY DO & CO İkram Hizmetleri'nin, THY ve DO & CO İstanbul Catering ve Restaurant Hizmetleri aracılığıyla DO&CO Aktiengesellschaft’ın dolaylı tek kontrolüne geçmesi ile ilgili Rekabet Kurulu'na başvuruldu. Başvuru 9 Ağustos'ta yapıldı.