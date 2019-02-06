Ticaret Bakanlığınca, Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta marketler, pazar yerleri ve toptancılar olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerine hız verildi.

Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmediği halde bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri belirlemek amacıyla Türkiye genelinde birçok ilde denetimlerini etkinlikle sürdüren Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

FİYATLAR MERCEK ALTINA ALINDI



Bu kapsamda, ticaret müfettişleriyle il ticaret müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı.



Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor.



Ticaret Bakanlığı, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat oluşumlarına karşın 81 il valiliğine talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti.



