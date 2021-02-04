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Son dakika haberler... Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı

Çanakkale'de korkutan bir olay yaşandı. Hacettepe Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23),ailesiyle yazlık evlerine gittiği Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kayboldu. Tıp öğrencisini, jandarma komandoların da yer aldığı ekipler arıyor

ARANIYOR| Son dakika: Tıp öğrencisi kayıplara karıştı! - Haberler
Tıp öğrencisi kayıplara karıştı!
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DHA

Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı. Ancak Şimşek'i bir daha gören olmadı.

DHA'nın haberine göre, akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarda, Kaan Şimşek’in izine rastlanamadı.

Jandarma komandolarının da görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında iz takip köpeği de kullanılıyor. Ekipler, bölgeyi havadan drone ile görüntülüyor.

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