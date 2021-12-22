AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

AA'nın haberine göre, özellikle Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akseki'de kar nedeniyle yayla yolları ulaşıma kapandı. Süleymaniye Mahallesi Herse Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Coşkun ve Sahvet Girgin ile oğulları Emre Girgin, yollarının kapanmasıyla mahsur kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yardım isteyen Girgin ailesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kurtarıldı. Aile, kısa sürede yardım taleplerine karşılık veren Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler, Gündoğmuş'un Gelesandra Yaylası ve Pembelik Mahallesi'nin kapanan yollarını da açtı.