TIR, çok sayıda araca çarptı! 6 can kaybı var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: TIR, çok sayıda araca çarptı! 6 can kaybı var
ABONE OL

TIR, çok sayıda araca çarptı! 6 can kaybı var

İstanbul Silivri'de TEM Otoyolu'nda bir TIR, çok sayıda araca çarptı. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Son dakika: TIR, çok sayıda araca çarptı! 6 can kaybı var
DHA

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen bir TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor; ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir TIR, 2 hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır. Kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş olup, her iki istikamette trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

D Harfi ile Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: D ile Başlayan Bitki Adları
GÜNDEM D harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri
Ç Harfi ile Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: Ç ile Başlayan Bitki Adları
GÜNDEM Ç harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri
C Harfi ile Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: C ile Başlayan Bitki Adları
GÜNDEM C harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri
B Harfi ile Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: B ile Başlayan Bitki Adları
GÜNDEM B harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri
Son dakika çadır açıklaması: Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan çadır açıklaması
GÜNDEM Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan çadır açıklaması
A Harfi ile Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: A ile Başlayan Bitki Adları
GÜNDEM A harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri
Adalet Bakanlığı personel alımı şartları belli oldu mu? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvurusu ne zaman?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak!
Hassa'daki yüzey kırıkları depremlerin etkisini gözler önüne serdi
GÜNDEM Depremin izleri yüzey kırıklarında
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz edecek
GÜNDEM İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz ...
İlahiyatçı Cemil Kılıç'a saldırıda son dakika gelişmesi: Gözaltı sayısı 3'e çıktı ve... - Haberler
GÜNDEM İlahiyatçı Cemil Kılıç'a saldırıda 2 gözaltı daha

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.