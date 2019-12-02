AA

Edirne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma ve takip sonrası Nevşehir'de bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada yedek yakıt deposunda 165 kilogram likit eroin bulundu.

ŞÜPHELİLER EDİRNE'YE GÖTÜRÜLDÜ

AA'da yer alan habere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul ve Nevşehir Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.