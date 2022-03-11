Tomografi sırasında korkunç saldırı! 0:00 / 0:00

DHA

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'ne, bu sabah göz tomografisi çektirmek için gelen Y.A., iddiaya göre, kayıt için teknisyen Hakan Çavdar'ın bulunduğu odaya girmek istedi.

DHA'nın haberine göre Çavdar, içeride başka hasta olduğunu için Y.A.'yı içeri almak istemedi. Bunun üzerine sinirlenen Y.A., Çavdar'ı darbetti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Çavdar, bu sırada gelen ve kendisini sakinleştirmek isteyen özel güvenlik görevlilerine yanındaki bıçağı gösterdi. Y.A., polislerinde gelmesiyle etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Y.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'AVM'LERDE BİLE X-RAY CİHAZI VAR'

Olayın ardından hastane önünde toplanan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Sendikası İzmir Şubesi üyeleri saldırıyı kınadı.

Basın açıklamasını okuyan SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Nursel Şahin, "Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Gelinen noktada bugün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık emekçisi arkadaşımız Hakan Çavdar saldırıya uğramıştır. AVM'lerde bile X Ray cihazları ile güvenlik önlemleri üst düzeyde alınırken, sağlık kurumlarımız korunmasız, şiddete ve saldırıya açık haldedir. Çalışma alanlarımızın güvenlik açıklarını ısrarla belirtmemize, sağlık emekçilerinin can güvenliğini sağlanması konusunda gerekli önlemlerin alınması için her türlü girişimlerimize rağmen hiçbir adım atmayan tüm yetkililer bu şiddete ortaktır" dedi.