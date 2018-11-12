Trabzonspor, Burak Yılmaz için acil toplanıyor! Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor maçında 71. dakikada oyundan çıkarken yaptığı el hareketleri nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası verilmişti. Ligin 12. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroya alınmayan Burak Yılmaz için karar an meselesi.

İHA'da yer alan habere göre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulübün yönetim kurulunu, Burak Yılmaz konusunu görüşmek için acil olarak toplantıya çağırdı.

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