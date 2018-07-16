Trabzonspor'dan son dakika Burak Yılmaz açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Burak Yılmaz'ın ameliyat edilmesine karar verildiği bildirildi.

Trabzonspor'un yaptığı açıklama:

"Oyuncumuz Burak Yılmaz’ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul’da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir."

Genel koordinatör Özkan Sümer, kulüp doktorlarından aldığı bilgilere göre Burak Yılmaz'ın 10 gün sonra saha çalışmalarına başlayacağını ve 3 haftalık sürede de hazır hale gelebileceğini umut ettiklerini kaydetti.