Trabzonspor yeni sezondaki ilk transferini açıkladı. Bordo-Mavililer, Leeds United'dan kiralanan Caleb Ekuban'ın 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yönetim Kurulumuzca; İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup futbolcu ve ilgili kulübe gerekli bildirimler yapılmıştır."