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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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  • Son dakika: Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı!

    Gelecek sezon yeniden şampiyonluk potasına girmek isteyen Trabzonspor, yaz döneminin ilk resmi transferini gerçekleştirdi. 
  • Son dakika: Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı!

    Bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye getirdiği Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı. 
  • Son dakika: Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı!

    Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen ve boşta olan 29 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 
  • Son dakika: Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı!

    Yunanistan Milli Takımı'nda da ter döken Kourbelis, geçen sezon Panathinaikos formasıyla 36 resmi maça çıkarken, 1 gol atıp 2 assit yaptı.
  • Son dakika: Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı!

    Kourbelis; Bakasetas ve Siopis'in ardından Trabzonspor'un kadrosundaki 3. Yunan futbolcu oldu. 
  • Son dakika: Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı!

    MALİYETİ DE AÇIKLANDI

    Trabzonspor Kulübü, Dimitrios Kourbelis'in sözleşme detaylarını da  Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
  • Son dakika: Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı!

    Yapılan açıklamaya göre bordo-mavililer, 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Yunan futbolcuyla 2023-2024 sezonunda 950 bin euro, 2024-2025 sezonunda ise 1 milyon euro ödeyecek. Opsiyon kullanıldığı takdirde ise 2025-2026 sezonunda Kourbelis'e 1.1 milyon euro maaş ödemesi yapılacak. 
  • Son dakika: Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı!

    SIRADA ORSIC VAR!

    Kourbelis'i resmen kadrosuna katan, Bruno Petkovic ile de söz kesen bordo-mavililer, flaş bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.   Hırvat yıldız Miclav Orsic'i de renklerine bağlamaya hazırlanıyor. 
  • Son dakika: Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı!

    Trabzonspor'un, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic ile de prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 
  • Son dakika: Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı!

    30 yaşındaki yıldızın kulübü Southampton ile el sıkışan Kaaradeniz ekibinin, önümüzdeki günlerde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor. 
  • Son dakika: Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı!

    Hırvatistan Milli Takımı'nın da formasını giyen Orsic'in, imzaların atılmasının hemen ardından Trabzonspor'un hazırlık kampına katılacağı bildirildi.

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