Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları, İbrahim Çağlar Uyarcan ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

24 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

26 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

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