Trabonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Bordo-mavililer, Hamsik'le iki yıllık sözleşme imzalandığını da duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre tecrübeli futbolcuya yıllık 1,5 milyon Euro garanti ücret ve her sezon için 700 bin Euro imza parası ödenecek.