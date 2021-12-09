Tramvay yolunda feci kaza! Kıl payı kurtuldu 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, 4 Aralık gecesi saat 02.00 sıralarında Laleli’de meydana geldi. İddiaya göre, beyaz renkli otomobil tramvay yolundan Aksaray istikametine hızla ilerliyordu.

İHA'nın haberine göre, o sırada kendisine yeşil ışık yanan bir başka otomobil yolun karşısına geçmek için harekete geçti.

BİR SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

İki otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Kazada otomobil sürücülerinden 1’i ağır yaralandı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Tramvay yolunda yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tramvay yolundaki trafik ışıklarında dur işareti yanarken beyaz renkli bir araç hızla ilerliyor.

Bir başka otomobil de Ordu Caddesi’nde karşı şeride geçmek isterken tramvay yolundan gelen araçla çarpışıyor. Araçlar kazanın ardından yola savruluyor.