Afrika'dan Galatasaray için Ziyech iddiası!
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar için bir iddia da Afrika'dan geldi. Galatasaray'ın Hakim Ziyech'i transfer etmek istediği öne sürüldü
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılılarla ilgili bir iddia da Afrika'dan geldi.
Africa Foot United'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Hakim Ziyech ile ilgileniyor.
Inter'in de oyuncuyu yakından takip ettiği belirtilen haberde, Monaco ve Lyon'un da oyuncu için devrede olduğunun altı çizildi.
Hakim Ziyech'in kendisine gelen teklifleri dinlediği ve ilerleyen günlerde transferdeki kararını vereceği ifade edildi.
2020/21 sezonunun başında Ajax'tan Chelsea'ye transfer olan Ziyech, Londra ekibinin forması ile çıktığı 107 karşılaşmada 14 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.