Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Afrika'dan Galatasaray için Ziyech iddiası! - Galatasaray Haberleri

Afrika'dan Galatasaray için Ziyech iddiası! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar için bir iddia da Afrika'dan geldi. Galatasaray'ın Hakim Ziyech'i transfer etmek istediği öne sürüldü Habertürk Giriş: 25.07.2023 - 14:54 Güncelleme: 25.07.2023 - 14:54 facebook

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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılılarla ilgili bir iddia da Afrika'dan geldi.

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Africa Foot United'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Hakim Ziyech ile ilgileniyor.