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        Haberler Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Son dakika transfer haberi: Alexandru Cicaldau resmen Konyaspor'da! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Alexandru Cicaldau resmen Konyaspor'da!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 20:01
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        Cicaldau resmen Konyaspor'da!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Kulübümüz, Rumen milli futbolcu Alexandru Cicâldău'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile anlaşmaya varmıştır. Orta saha mevkinde görev yapan Cicâldău’ya Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz.

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