Alexandru Cicaldau resmen Konyaspor'da!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, Rumen milli futbolcu Alexandru Cicâldău'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile anlaşmaya varmıştır. Orta saha mevkinde görev yapan Cicâldău’ya Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz.