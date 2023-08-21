Beşiktaş Bakhtiyar Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi
Beşiktaş, yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş, yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Pendikspor maçında stada gelerek taraftarları selamlayan Kazak futbolcunun lisansı da çıkarıldı. İşlemlerin ardından Zaynutdinov, Türkiye Futbol Federasyonunun listesinde yer almaya başladı.
Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.
Bakhtiyar Zaynutdinov, geçen sezon CSKA Moskova formasıyla 27 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Kazak ekiplerinden Taraz'da futbola başlayan Zaynutdinov, sırasıyla Astana, Rostov ve CSKA Moskova formalarını terletti. 25 yaşındaki orta saha, kariyerinde toplamda 181 maça çıktı. 24 gol, 16 asistle oynadı.