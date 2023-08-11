Fenerbahçe Cengiz Ünder ve Fred'le anlaşmaya vardı!
Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Fred'i kadrosuna katıyor... Sarı-lacivertlilerin iki yıldızın transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.
Transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinde de mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübü Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcuya 2.5 milyon euroya denk gelen yıllık maaş ödeyeceği bildirildi.
6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla birlikte tam 6 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek.
Milli futbolcu, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.
Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu.
Cengiz Ünder, son olarak formasını giydiği Marsilya ile çıktığı 93 maçta ise 18 gol attı ve 12 asist yaptı.
FRED GELİYOR!
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'le birlikte Manchester United'in yıldızı Fred'le de her konuda anlaşmaya vardı.
Brezilyalı yıldız için İngiliz kulübüyle yaklaşık 15 milyon euroya el sıkışan sarı-lacivertliler, bu transferi de kısa süre içinde resmen duyuracak.
Transfer döneminde ismi Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki orta sahanın yarın (12 Ağustos) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen Fred, geçtiğimiz sezon ManU'da 56 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.