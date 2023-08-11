Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu.

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Cengiz Ünder, son olarak formasını giydiği Marsilya ile çıktığı 93 maçta ise 18 gol attı ve 12 asist yaptı.