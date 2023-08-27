Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye İtalya'dan sürpriz talip!
Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Michy Batshuayi hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibinin Belçikalı golcü için resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşündüğü Michy Batshuayi'ye sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan ekibi Bologna'nın Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Bologna, Batshuayi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
Edin Dzeko transferi sonrası yedek santrfor konunuma düşen Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
29 yaşındaki Batshuayi'nin sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.