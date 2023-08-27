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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye İtalya'dan sürpriz talip! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye İtalya'dan sürpriz talip!

        Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Michy Batshuayi hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibinin Belçikalı golcü için resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 10:12 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:19
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        Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşündüğü Michy Batshuayi'ye sürpriz bir talip çıktı.

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        İtalyan ekibi Bologna'nın Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

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        Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Bologna, Batshuayi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

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        Edin Dzeko transferi sonrası yedek santrfor konunuma düşen Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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        Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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        29 yaşındaki Batshuayi'nin sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

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