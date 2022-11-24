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Arda Güler'de öncelik Napoli'de

İtalyan basını, Napoli'nin Arda Güler'in transferinde ısrarcı olduğunu ve Fenerbahçe ile olan ikili ilişkilerinden dolayı transferde bir adım öne geçtiğini yazdı

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    FENERBAHÇE'DEN SÖZ ALDI

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