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Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş ve Galatasaray Omar Colley için karşı karşıya

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basınına göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Omar Colley transferi için karşı karşıya! Salernitana'nın da kiralık olarak kadrosuna katmak istediği oyuncu için kulübü Sampdoria'nın belirlediği rakam ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

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  • Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş ve Galatasaray Omar Colley için karşı karşıya

    Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasının ardından birçok iddia gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalya'da yayın yapan TMW'ye göre; Galatasaray ile Beşiktaş, Omar Colley transferi için karşı karşıya geldi.
  • Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş ve Galatasaray Omar Colley için karşı karşıya

    İtalyan ekibi Sampdoria'da forma giyen Gambiyalı stoper için ilk olarak bir diğer İtalyan takımı Salernitana kiralama teklifi yaptı.
  • Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş ve Galatasaray Omar Colley için karşı karşıya

    Ancak oyuncunun kulübü, 30 yaşındaki ve 1.91 boyundaki Colley'i kiralamaya sıcak bakmıyor. 
  • Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş ve Galatasaray Omar Colley için karşı karşıya

    Haberde Sampdoria'nın Omar Colley'in transferine ancak 4 milyon Euro bonservis bedeli ya da satın alma zorunluluğu ile kiralama şartıyla izin vereceği belirtildi.
  • Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş ve Galatasaray Omar Colley için karşı karşıya

    Son olarak Beşiktaş ve Galatasaray'ın da Gambiyalı stoper için devrede olduğunun altı çizildi.
  • Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş ve Galatasaray Omar Colley için karşı karşıya

    Öte yandan Omar Colley'in Fatih Karagümrük'te forma giyen Ebrima Colley ile kuzen olduğunun bilgisi verildi.
  • Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş ve Galatasaray Omar Colley için karşı karşıya

    Omar Colley kimdir?

    Doğum tarihi: 24 Ekim 1992

    Doğum yeri: Banjul / Gambiya

    Yaş: 30

    Boy: 1,91 m
  • Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş ve Galatasaray Omar Colley için karşı karşıya

    Mevki: Defans - Stoper

    Ayak: sol ayak

    Güncel piyasa değeri: 3.50 milyon €

    Oynadığı takımlar: Real de Banjul, KuPS, Djurgården, KRC Genk, Sampdoria

    Bu sezonki performansı: 16 maç 1 gol 1.395 dakika
  • Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş ve Galatasaray Omar Colley için karşı karşıya

    Omar Colley'in Sampdoria ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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