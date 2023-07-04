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Son dakika transfer haberleri - Icardi'ye inanılmaz teklif!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da tek sezonda taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Arjantinli yıldıza inanılmaz bir teklif yaptı! İşte detaylar

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  • Son dakika transfer haberleri - Icardi'ye inanılmaz teklif!

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta attığı gollerle önemli bir pay sahibi olan ve sezonun tamamlanmasının ardından bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain'e dönen Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 
  • Son dakika transfer haberleri - Icardi'ye inanılmaz teklif!

    Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Mauro Icardi'ye iki yıllık sözleşme için 80 milyon Euro önerdi. 
  • Son dakika transfer haberleri - Icardi'ye inanılmaz teklif!

    Haberde oyuncunun bonservisi için Paris Saint-Germain cephesine ise 20 milyon Euro verildiği ifade edilirken, kısa süre içerisinde transferde gelişmeler yaşanabileceği aktarıldı. 
  • Son dakika transfer haberleri - Icardi'ye inanılmaz teklif!

    Galatasaray'ın da oyuncunun transferi için devrede olduğu biliniyordu. 
  • Son dakika transfer haberleri - Icardi'ye inanılmaz teklif!

    Öte yandan TRT Spor'a göre; bu haberle ilgili bir açıklama yapan Icardi'nin temsilcisi Elio Pino; "Çok önemli bir teklif yaptılar. Şu an için daha fazla bilgi veremem" dedi.
  • Son dakika transfer haberleri - Icardi'ye inanılmaz teklif!

    Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 26 kez forma giyen Icardi, 23 kez gol sevinci yaşarken, 8 de asist yapmıştı. 
  • Son dakika transfer haberleri - Icardi'ye inanılmaz teklif!

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün akşam katıldığı bir programda Icardi için şu ifadeleri kullanmıştı:
  • Son dakika transfer haberleri - Icardi'ye inanılmaz teklif!

    "Icardi ile hep konuştuk. Giderken de konuştuk. Zaten bir kulübün oyuncusu, direkt kendi kararını verecek bir oyuncu değil. Ailesi var, ortamı var, birçok şey var. Vedalaşmadım, gelecek, başlayacak, ne zaman başlayacak üzerinden espriler yaptık. O da buradan ayrılmadı. Sosyal medya üzerinden buradan ayrılmadığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici."
  • Son dakika transfer haberleri - Icardi'ye inanılmaz teklif!

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