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Son dakika transfer haberleri - Yusuf Demir, Galatasaray'da

Son dakika transfer haberi... Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı

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DHA
  • Son dakika transfer haberleri - Yusuf Demir, Galatasaray'da - Galatasaray Transfer Haberleri

    Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı.
  • Son dakika transfer haberleri - Yusuf Demir, Galatasaray'da - Galatasaray Transfer Haberleri

    Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı.
  • Son dakika transfer haberleri - Yusuf Demir, Galatasaray'da - Galatasaray Transfer Haberleri

    Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. 
  • Son dakika transfer haberleri - Yusuf Demir, Galatasaray'da - Galatasaray Transfer Haberleri

    Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

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