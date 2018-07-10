Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, tren kazasıyla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, kazada 24 kişinin öldüğünü, 341 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Tekirdağ'da önceki gün meydana gelen tren kazasıyla ilgili soruşturmayı yüreten Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Yiğiter; 8 Temmuz 2018 günü, Uzunköprü-Halkalı seferi yapan 12703 kod numaralı trenin saat 17.15 sıralarında Çorlu ilçesi mevkiinde raydan çıkarak 5 vagonunun devrildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, gerekli tedbirler alınmıştır. Meydana gelen kaza ile ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. 2 Cumhuriyet savcısı, jandarma olay yeri inceleme ekibi ve 5 kişilik bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde kapsamlı inceleme yapılmıştır. Olay nedeniyle 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 341 vatandaşımız yaralanmıştır."

Ölen vatandaşların kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin olaydan hemen sonra yapıldığını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, şu açıklamada bulundu:



"Ölen vatandaşlarımızın kimlik tespiti ve otopsi işlemlerine, olaydan hemen sonra 4 Cumhuriyet savcısı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile Tekirdağ Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden görevlendirilen 6 adli tıp uzmanı ile yeterince yardımcı personel tarafından ara verilmeksizin Çorlu Devlet Hastanesi'nde devam edilmiştir. Hayatını kaybeden 17 vatandaşımızın açık kimlikleri belirlenerek gerekli işlemleri müteakip yakınlarına teslimi sağlanmıştır. 7 vatandaşımızın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiş, 7 vatandaşımızın da otopsi işlemleri yapılarak kimlikleri tespit edilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütülmektedir."