Triger kayışlı dayak dehşetinde karar! 0:00 / 0:00

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Konya'da, iş yerindeki malzemeyi kırdığı gerekçesiyle o dönem 16 yaşında olan çırağı M.A.'yı (18) triger kayışıyla dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Fatih S. (33),2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirten M.A., ‘Ben dayak yediğimle kaldım. Şaka gibi bir ceza aldı" dedi.

2019 yılının temmuz ayında Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde, oto tamir ustası Fatih S.’nin iş yerinde çırak olarak işe başlayan M.A., iddiaya göre "Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun" diyen ustası Fatih S. tarafından triger kayışı ile dövüldü. Çocuğun ailesiyle birlikte şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan Fatih S., ailenin avukatlarının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Fatih S. 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.

‘ATTIĞIM SADECE İKİ TOKAT’

Davanın ilk duruşmasında ‘iki tokat attım’ diyerek savunma yapan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Fatih S., Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Savcının ‘çocuğa karşı eziyet’ suçundan hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istediği Fatih S. savunmasında "Attığım sadece iki tokat. Başka bir şey yapmadım. Çocuğa karşı eziyet suçunu işlemedim. Beraatimi istiyorum" dedi.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

M.A. ise "Beni triger kayışı ile dövdü. Sonra benden özür diledi. Madem iki tokat atmış o nedenle mi benden özür diledi. Benim hürriyetimi de engelledi. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme Fatih S.’nin, M.A.'ya yönelik çocuğa karşı eziyet suçunu değil, kasten yaralama suçunu işlediğine kanaat getirdi. Fatih S.'ye önce 1 yıl 8 ay hapis veren mahkeme, eylemi silahtan sayılan aletle gerçekleştirdiği için de cezasını yarı oranında arttırarak 2 yıl 6 aya çıkardı. Mahkeme iyi hal indirimi de uygulayıp sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık infaz yasası gereğince denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı.

Fatih S.

"YANINA KÂR KALDI"

Karara tepki gösteren M.A. "Beni verilen bu kararla bir de hukuk dövdü. O adam beni dövdü, odalara kapattı. İşkence yaptı. Ceza almadı. Benim o olaydan sonra insanlara güvenim kalmadı hiçbir yerde çalışamadım. Sokağa çıkamadım. Annemin babamın kimsenin yüzüne bakamadım. Bu olay bende bir utanç meselesi oldu. Psikolojim bozuldu. Ama beni dövenin yanına kâr kaldı" dedi.

Baba Ömer A. ise oğlunun o dönemde uyuyamadığını sürekli kâbuslar gördüğünü belirterek "Hiçbir iş yerinde çalışamadı. Adalete güvenimiz boş çıktı. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız sonuna kadar arayacağız" ifadelerini kullandı.

"Oğlumun psikolojisi bozuldu" diyen anne Sema A. da "Oğlum o dönemde çok acı çekti. Geceler boyu uyumadı. Acılar içinde kıvrandı. Halen kendine gelemedi. Bu olayın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.