Triger kayışlı dayak dehşetinde karar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Triger kayışlı dayak dehşetinde karar! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Triger kayışı ile dayak davasında karar çıktı!

Konya'da, yanında çalışan çırağını triger kayışı ile döverek yürüyemez hale getiren zanlı Fatih S., 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Ustasından yediği dayak nedeniyle 2 yıl cehennem hayatı yaşadığını ifade eden M.A., "Ben dayak yediğimle kaldım. Şaka gibi bir ceza aldı" ifadelerini kullandı

Son dakika: Triger kayışlı dayak dehşetinde karar! - Haberler
Triger kayışlı dayak dehşetinde karar!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Konya'da, iş yerindeki malzemeyi kırdığı gerekçesiyle o dönem 16 yaşında olan çırağı M.A.'yı (18) triger kayışıyla dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Fatih S. (33),2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirten M.A., ‘Ben dayak yediğimle kaldım. Şaka gibi bir ceza aldı" dedi.

2019 yılının temmuz ayında Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde, oto tamir ustası Fatih S.’nin iş yerinde çırak olarak işe başlayan M.A., iddiaya göre "Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun" diyen ustası Fatih S. tarafından triger kayışı ile dövüldü. Çocuğun ailesiyle birlikte şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan Fatih S., ailenin avukatlarının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Fatih S. 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.

‘ATTIĞIM SADECE İKİ TOKAT’

Davanın ilk duruşmasında ‘iki tokat attım’ diyerek savunma yapan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Fatih S., Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Savcının ‘çocuğa karşı eziyet’ suçundan hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istediği Fatih S. savunmasında "Attığım sadece iki tokat. Başka bir şey yapmadım. Çocuğa karşı eziyet suçunu işlemedim. Beraatimi istiyorum" dedi.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

M.A. ise "Beni triger kayışı ile dövdü. Sonra benden özür diledi. Madem iki tokat atmış o nedenle mi benden özür diledi. Benim hürriyetimi de engelledi. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme Fatih S.’nin, M.A.'ya yönelik çocuğa karşı eziyet suçunu değil, kasten yaralama suçunu işlediğine kanaat getirdi. Fatih S.'ye önce 1 yıl 8 ay hapis veren mahkeme, eylemi silahtan sayılan aletle gerçekleştirdiği için de cezasını yarı oranında arttırarak 2 yıl 6 aya çıkardı. Mahkeme iyi hal indirimi de uygulayıp sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık infaz yasası gereğince denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı.

Fatih S.

"YANINA KÂR KALDI"

Karara tepki gösteren M.A. "Beni verilen bu kararla bir de hukuk dövdü. O adam beni dövdü, odalara kapattı. İşkence yaptı. Ceza almadı. Benim o olaydan sonra insanlara güvenim kalmadı hiçbir yerde çalışamadım. Sokağa çıkamadım. Annemin babamın kimsenin yüzüne bakamadım. Bu olay bende bir utanç meselesi oldu. Psikolojim bozuldu. Ama beni dövenin yanına kâr kaldı" dedi.

Baba Ömer A. ise oğlunun o dönemde uyuyamadığını sürekli kâbuslar gördüğünü belirterek "Hiçbir iş yerinde çalışamadı. Adalete güvenimiz boş çıktı. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız sonuna kadar arayacağız" ifadelerini kullandı.

"Oğlumun psikolojisi bozuldu" diyen anne Sema A. da "Oğlum o dönemde çok acı çekti. Geceler boyu uyumadı. Acılar içinde kıvrandı. Halen kendine gelemedi. Bu olayın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kılıçdaroğlu: SGK Hazirne ve Maliye Bakanlığı'na bağlanmalı - Haber
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan SGK açıklaması
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF final sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
GÜNDEMAÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KAHREDEN HABER! Son dakika... Feci kaza! Hemşire öldü!
GÜNDEMFeci kaza! Hemşire öldü!
27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 27. dönem POMEM sınav giriş yerleri bell
GÜNDEM27. Dönem POMEM sınavı ne zaman?
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
GÜNDEMAntalya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
2021 Açık Öğretim Lisesi takvimi! 2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2021 AÖL kayıt yenileme tarihi
GÜNDEM 2021 AÖL kayıt yenileme tarihi
Baraj doluluk oranları İSKİ - 27 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı GÜNCEL
GÜNDEMGüncel baraj doluluk oranları
ÖDÜL VERECEKLER! Son dakika: Evli çift hırsılarıyla göz geldi!
GÜNDEMYeni evli çifte hırsız şoku!
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları 2021
GÜNDEMJandarma uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır?
KAYBOLDU! Son dakika: İki çocuk annesinden günlerdir haber yok! Samsun ayakta
GÜNDEMİki çocuk annesi kayıplara karıştı!