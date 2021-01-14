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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Trump'a şok! Azil maddesi kabul edildi! - Haberler
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Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil maddesi kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald 'isyana teşvik' ile suçlandığı Trump'ın azil maddesi kabul edildi.

SON DAKİKA: Trump'a şok! Azil maddesi kabul edildi! - Haberler
HABERTURK.COM

Trump ABD tarihinde hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk başkan oldu.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesi dolayısıyla Aralık 2019'da Temsilciler Meclisi'nde suçlanmış, Şubat 2020'de Senato'daki oturumda aklanmıştı.

Karar 197 ret oyuna karşılık 232 kabul oyuyla geçti. Oylamada 10 Cumhuriyetçi Kongre üyesi de Demokratlarla beraber Trump'ın azli için oy kullandı.

Şimdi Senato'da Trump'ın suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak.

Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor, bu da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi gerek.

Senato'nun 19 Ocak'tan önce davayı görüşmek için toplanmayı planlamadığı belirtildi.

Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcıydı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıklamıştı.

CUMHURİYETÇİ LİDER AZLE SICAK BAKIYOR!

Bir yanda silahlı isyan uyarıları, bir yanda ABD Başkanı Trump'ın görevden azledilmesiyle ilgili gelişmelerin yaşandığı ABD'de Cumhuriyetçiler içerisindeki en önemli tartışma da Trump'ın geleceğiyle ilgili.

The New York Times'ta yer alan habere göre, Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri olan Mitch McConnell, azil sürecini gizli bir şekilde destekliyor. Gazeteye göre McConnell, yakın çevresine Trump'ın azledilebilecek suçlar işlediğini ve azil gerçekleşirse Trump'ı partiden uzaklaştırmanın daha kolay olacağı yönünde görüş bildirdi.

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