Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin liderleri, Kongre'nin Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler Komiteleri'nin üyeleriyle birlikte bugün Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'la Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirecek.

Görüşmeye katılacaklar arasında Senato'nun Cumhuriyetçi Çoğunluk lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin yanı sıra üst düzey siyasiler yer alacak.

Kongre'nin her iki kanadında da, Başkan Trump'ın Suriye'deki askerleri çekme kararına tepkiler sürüyor. Çekilme kararına tepki gösterenlerin arasında Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri de var.