ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in Çarşamba günü sona eren Aralık toplantısı öncesinde faiz artırmama çağrısını yineleyerek “Piyasada daha fazla likidite azlığına izin vermeyin.” dedi.

Twitter iletisinde Fed yetkilileriyle ilgili olarak “Umarım başka bir hata yapmazlar.” diyen Trump, Fed'e “sadece anlamsız rakamlara dayanmama” ve piyasayı “hissetme” çağrısında bulundu.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018

Fed, politika kararını Çarşamba günü TSİ 22:00'de açıklayacak. Beklenti, FOMC'nin 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönünde.

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