ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, "Hem DEAŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz. Suriye'den çekilme planıyla ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2019

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