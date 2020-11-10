Trump vazgeçmiyor: Kazanacağız!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA Trump vazgeçmiyor: Kazanacağız! - Haberler
ABONE OL

Trump vazgeçmiyor: Kazanacağız!

Son dakika haberler... Seçim sonuçlarını Yüksek Mahkeme'ye taşıyacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, son olarak yaptığı paylaşımda büyük ilerleme kaydettiklerini ve sonuçların gelecek hafta gelmeye başlayacağını söyledi. Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'Kazanacağız' ifadelerini kullandı

SON DAKİKA Trump vazgeçmiyor: Kazanacağız! - Haberler
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerine ilişkin itirazlarını sürdürüyor.

Daha önce seçimlerde hile yapıldığını öne süren ve konuyu mahkemeye taşıyacağını belirten Trump, son olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük ilerleme kaydediyoruz. Sonuçları gelecek hafta gelmeye başlayacak. Amerika'yı yeniden büyük yap!" ifadelerini kullandı.

Trump bu paylaşımından kısa süre sonra, "Kazanacağız" ifadelerinin bulunduğu ikinci bir tweet attı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Suriye'de saldırı hazırlığındaki 26 terörist etkisiz! - Haberler
DÜNYASuriye'de saldırı hazırlığındaki 26 terörist etkisiz!
ABD seçimlerinin ardından Madame Tussauds Müzesi'nden Trump'a kötü haber - Haberler
DÜNYAMadame Tussauds Müzesi'nden Trump'a kötü haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik!
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik!
ABD ordusundan Suriye'deki üslerine takviye
DÜNYAABD ordusundan Suriye'deki üslerine takviye
Kalın'dan Avrupa'ya 'karikatür' eleştirisi!
DÜNYAKalın'dan Avrupa'ya 'karikatür' eleştirisi!
SON DAKİKA: Ermenistan Meclis Başkanı linç edildi! VİDEO HAHBER
DÜNYAErmenistan Meclis Başkanı linç edildi!
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası Putin'den son dakika açıklaması
DÜNYAPutin'den Karabağ açıklaması!
Biden Beyaz Saray'da ilk gün ne yapacak? Son dakika: Planı belli oldu
DÜNYABiden'ın Beyaz Saray'daki ilk gün planı!
FKÖ Genel Sekreteri koronavirüse yenik düştü!
DÜNYAFKÖ Genel Sekreteri koronavirüse yenik düştü!
Çavuşoğlu'ndan SON DAKİKA Karabağ yorumu: Ders olsun - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan Karabağ yorumu: Bu bir ders olsun

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X