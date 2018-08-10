Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK), 3-9 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 3-9 Ağustos tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.

Yürütülen operasyonlarda yurt içinde 24, yurt dışında 15 olmak üzere toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ünün örgütün sözde lider kadrosundan olduğu belirlendi.

Operasyonlarda 19 piyade tüfeği, 3 tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile 2 RPG-7 roketatar, 28 el bombası, 7 telsiz, 158 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi, 12 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonlar sırasında bir asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucunda, 22 bin 448 paket kaçak sigara ve 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4561 oldu.

Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 240 asker de yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından, 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 262 mayın ve 1370 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

MÜNBİÇ BÖLGESİ

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince 18 Haziran'dan bu yana 27 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristin, gri listede aranan PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak olduğu belirlendi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Kocaköy bölgesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edildi.

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