Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK), yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 20- 27 Temmuz tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara, taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi.
Operasyonlarda 20-27 Temmuz'da yurt içinde 30 ve yurt dışında 14 olmak üzere toplam 44 terörist etkisiz hale getirilirken 24 piyade tüfeği, 1 tabanca, 180 muhtelif hafif silah mühimmatı, 12 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, 6 top mermisi, 1,5 kilo tahrip kalıbı, 5 el bombası, 6 muhtelif şarjör, 18 fünye, 10 mayın, 9 kilo C-4 patlayıcı, 26,3 kilo petn patlayıcı, 2 dürbün, 10 kilo amonyum nitrat, 21 tüp ele geçirildi.
Ayrıca 6 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda 2 asker şehit olurken 7 asker yaralandı.
Güvenlik güçlerinin 1 Ocak 2018'den bu yana yaptığı sınır denetimlerinde yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 193 bin 773 kişi, son bir haftada ise 4 bin 861 kişi yakalandı. Operasyonlarda 150 litre kaçak akaryakıt ve 66 bin 370 paket kaçak sigara da ele geçirildi.
SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği veren TSK, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam etti.
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4546 oldu.
Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 240 asker yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 251 mayın ve bin 346 el yapımı patlayıcı imha edildi.
MÜNBİÇ BÖLGESİ
Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Haziran'dan bu yana 20 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.
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