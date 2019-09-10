Türk Telekom'un internet sağlayıcısı TTNET'te kesintiler yaşanıyor. Şirketten kesintilerle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken kimi internet kullanıcıları son birkaç saat içerisinde internete bağlanma sorunu yaşıyor.
Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımlarda bulunan kullanıcılar şikayetlerini diye getirdi.
İnternet erişim sorunlarının anlık olarak gösteren Downdetector sitesine TTNET'te yaşanan sorun şu şekşilde yansıdı.
TTNET, 11.09.2019 tarihinde saat 02.00'den 06.00'ya kadar İstanbul'da planlı bir çalışma gerçekleştirileceğini duyurmuştu.
PLANLI ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
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