Tüketici güveni 4 aydır yükselişte Tüketici güven endeksi aralıkta yüzde 2.6 yükseldi. Endeks böylece 4 ay üst üste yükselmiş oldu

TÜİK, aralık ayı tüketici güven endeksi gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre endeks, kasım ayında 75.5 iken Aralık ayında yüzde 2.6 oranında artarak 77.4 oldu. Böylece aralık itibarıyla tüketici güveni 4 ay üst üste yükselmiş oldu.

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2023

Endeks Bir önceki aya göre

değişim oranı (%)

Kasım Aralık Kasım Aralık

Tüketici güven endeksi 75,5 77,4 1,1 2,6 Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 61,3 63,4 2,7 3,4 Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 74,5 76,1 2,6 2,1 Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 73,4 75,8 0,6 3,3 Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 92,6 94,5 -0,6 2,0

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.