Tüketici güveninde yükseliş 0:00 / 0:00

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TÜİK ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta endeks bir önceki aya göre yüzde 6.1 yükseldi. Temmuz ayında 68 olan endeks, ağustosta 72.2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos 2022:

Haziran ayında endeks 63.4 ile tarihin en düşük seviyesine gerilemişti.

Alt endekslere bakıldığında ağustosta aylık en yüksek yükseliş yüzde 16 ile 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yaşandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2022:



0-200 aralığında değerlendirilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.