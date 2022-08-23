Tüketici güveninde yükseliş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Son dakika: Tüketici güveninde yükseliş
ABONE OL

Tüketici güveninde yükseliş

Ağustosta Tüketici Güven Endeksi temmuz ayına göre yüzde 6.1 yükselerek 72.2 değerine ulaştı

Son dakika: Tüketici güveninde yükseliş
Tüketici güveninde yükseliş
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

TÜİK ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta endeks bir önceki aya göre yüzde 6.1 yükseldi. Temmuz ayında 68 olan endeks, ağustosta 72.2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos 2022:

Haziran ayında endeks 63.4 ile tarihin en düşük seviyesine gerilemişti.

Alt endekslere bakıldığında ağustosta aylık en yüksek yükseliş yüzde 16 ile 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yaşandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2022:

0-200 aralığında değerlendirilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 10 uluslararası havalimanı arasında
İŞ-YAŞAM İstanbul Havalimanı dünyada ilk 10'a girdi
Bundesbank: Almanya’da enflasyon sonbaharda çift hane olabilir
İŞ-YAŞAM Almanya için çift haneli enflasyon uyarısı
Hayatın İpuçları serisinin 3. kitabı okuyucularla buluşuyor
İŞ-YAŞAM Hayatın İpuçları serisinin 3. kitabı okuyucularla ...
Fransa'da 100 üründe fiyat donduracak
İŞ-YAŞAM Fransa'da 100 üründe fiyat donduracak
Emtia fiyatları artan dolar talebiyle geriledi
İŞ-YAŞAM Emtia fiyatlarında 'dolar' düşüşü!
Tarımsal girdi fiyatlarında rekor artış
İŞ-YAŞAM Tarımsal girdi fiyatlarında rekor artış
Japon şirketleriyle yeni ortaklıklar için görüşüyor
İŞ-YAŞAM Japon şirketleriyle yeni ortaklıklar için görüşüyor
Emekliye promosyon açıklaması: Düşük rakamlar teklif ediliyor
İŞ-YAŞAM TÜED'den emekliye promosyon açıklaması
TESK'ten yeni borç yapılandırması talebi!
İŞ-YAŞAM Esnaf yeni borç yapılandırması istiyor
Uluslararası kuruluşlardan İstanbul Havalimanı'na övgü
İŞ-YAŞAM İstanbul Havalimanı'nı örnek gösterdiler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.