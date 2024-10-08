DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "DEM Parti olarak biz onurlu barış istiyoruz. Onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek her türlü bedeli ödemeye, müzakereye ve diyaloğa hazırız" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu.

Türkiye'nin kendi içindeki soruları kendisinin çözmesi gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, "Bu ülkeyi halklar arasındaki ayrım böler. Bizler diyoruz ki, Türkiye'de halkların bir arada ortak bir yaşam umudu var ve biz DEM Parti olarak Türkiye'de halkların eşit ve kardeşçe yaşaması için çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.