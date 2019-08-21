İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan, şiddetli rüzgarın etkisiyle Seferihisar ile Menderes ilçelerine de sıçrayan yangın 3 gün sonra dün kontrol altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Twitter'da yaptığı paylaşım ise "konumu" nedeniyle gündem oldu.

"BÜYÜK BİR SEFERBERLİKLE..."

Yangın söndürme çalışmalarını zaman zaman yerinde izleyen ve Twitter'da son durum hakkında bilgilendirmelerde bulunan Soyer, dün yangının kontrol altına alınmasını da Twitter'da "Sevgili hemşerilerim, İzmir'in üstüne kabus gibi çöken, üç gündür devam eden orman yangınları kontrol altına alındı. Geniş bir bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Umarım tekrarlamaz. Hazırlıklarımızı yaptık, hemen büyük bir seferberlikle yaralarımızı sarmaya başlıyoruz" mesajıyla duyurdu.

EKREM İMAMOĞLU HATIRLATILDI

Soyer'in bu tweet'indeki konum bilgisinde Bodrum yazması sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki sel felaketi sırasında Bodrum'da olduğu hatırlatılırken yangın sırasında Soyer'in de İzmir'de olmadığı sürüldü.

— Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 20, 2019

"BODRUM'DAKİ ÇALIŞANIMIZ ATTI"

Bu yorumların ardından yine Twitter'da açıklama yapan Soyer, "Toplantıda olduğum için mesajı o anda Bodrum'da olan sosyal medya çalışanımızdan atmasını rica ettim. İzmir'de görevimin başındayım" dedi.