İçişleri Bakanlığı'ndan, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
BÖLGEDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR
AA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nca ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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