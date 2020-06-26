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Tunceli'de biri Gri Liste'de 3 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Gri Listede yer alan terörist Osman İşleyen olduğu belirlendi.

Tunceli
HABERTURK.COM

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1, hava operasyonunda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi" denildi.

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