Tünelde tanker yangını! Alev topuna döndü

Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Fotoğraf: İHA
AA'da yer alan habere göre Karabük-Zonguldak kara yolu Karabük istikameti Yalnızca Tüneli'nde seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Fotoğraf: İHA
TÜNELDE DUMANLAR YÜKSELDİ
Fotoğraf: AA
Tankerin alev alması sonucu tünelden dumanlar çıkmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR
Bölgede önlem alan ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
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