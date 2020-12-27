Turist kendisini uyaran polise saldırdı! 0:00 / 0:00

İHA

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından yabancı turistler ile bazı meslek grupları muaf tutulmuştu.

İHA'nın haberine göre, kısıtlamanın dördüncü haftasının ilk gününde İstanbul’da polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. İstanbul’un farklı noktalarında olduğu gibi Taksim Meydanı’nda da polis ekipleri kurulan uygulama noktalarında yoldan geçen araçları tek tek durdurarak denetimler gerçekleştirdi.

Araç sürücülerinin ve yolcularının kısıtlamaya uyup uymadığını denetleyen polis, maske konusunda da uyarılarda bulundu.

KENDİSİNİ UYARAN POLİSE SALDIRDI

Taksim'de bulunan uygulama noktasında denetimlerini sürdüren ekipler ise, bir ticari taksiyi durdurup incelemek istedi. Araçtaki bir yolcunun maske takmadığını gören trafik polisi, kendisini maske takması konusunda uyardı.

Bunun üzerine hızlı bir şekilde araçtan inen turist, polisin üzerine yürüyüp koluna vurdu. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan polis ise uyarılarına devam ederek, turistin kendisine saldırmasını engellemeye çalıştı.

Diğer polislerin de olay yerine gelmesiyle turist gözaltına alındı. Kendisine maske takması konusunda uyarıda bulunan trafik polisine saldıran turist, ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

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