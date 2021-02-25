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Marmaris'te deniz çekildi, adacıklar oluştu! Uzman ne dedi?

Muğla'nın Marmaris ilçesi ve kırsal mahallelerdeki kıyı kesimlerde deniz, 50 santimetre ile 1.5 metre arasında çekildi. Denizin çekilmesiyle kısmi adacıklar oluşurken, iskelelerin temelleri açığa çıktı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz; "Bu çekilmeler deprem veya tsunami gibi belirtiler değildir. Marmaris'in jeofizik yapısı farklı olduğu için her yıl bu çekilmeleri göreceğiz. İlçe halkı deprem olacak endişesi yaşamasın, korkuya gerek yok, tamamen doğal bir durum" dedi

SON DAKİKA: Turizm merkezinde deniz çekildi, adacıklar oluştu! İşte sebebi... - Haberler
Turizm merkezinde deniz çekildi, adacıklar oluştu
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DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahili ile Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Söğüt ve Adaağzı gibi kıyısı olan kırsal mahallerinde deniz 50 santim ile 1.5 metre arasında çekildi. İlçenin 5 kilometre kırsalında bulunan Adaağzı mevkii açıklarında, denizin kısmi çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu.

Adacıklar martı ve çeşitli kuşların adresi haline gelirken, Marmaris merkezindeki Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde de iskelelerin temelleri açığa çıktı.

Sahilde oltayla balık avlayan, plajda manzara seyredenler ve yürüyüş yapanlar, denizin çekilmesiyle oluşan görüntüleri, cep telefonlarıyla çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'HER YIL BU YAŞANIYOR'

Sahilde mısır satışı yapan Mehmet Övet, "Deniz çekilmesi her yıl yaşanıyor. Her sene doğal yaşanan bir olay. Bu yıl fazla çekilme olmadı ve yaklaşık 1.5 metre çekilmiş. Korkacak bir şey yok" dedi.

Olta ile balık avlayan Musa Akyüz çekilmenin deprem ile alakası olmadığını belirterek, "Medcezir veya ayın döngüsüne göre her yıl bu çekilme yaşanıyor. Kış döneminde yapacak bir şey olmadığı için her gün balık avlamaya sahile geliyorum. Çok küçük bir çekilme var. Deprem ile bir alakası yok" dedi.

'ATMOSFERİK OLAY'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz ise, şunları söyledi: "Deniz çekilmesinin Güney Ege ve Yunanistan adalarında meydana gelen depremlerle hiçbir alakası yok. Son yıllarda deniz çekilmeleri çok arttı. Gökova ve Güney Ege Bölgesi'nin kıyı gören şehirlerinde bu çekilmeleri görüyoruz. Yaptığımız incelemelerde son depremlerle değil atmosferik basınçlarla alakalı olduğunu görmekteyiz.

Kış aylarında bahar ve yaz mevsimleri yaşamaktayız. Alçak basınç olduğu için Kasım sonu ile Mart arası bu çekilmeleri çok daha net görüyoruz. Bu çekilmeler deprem veya tsunami gibi belirtiler değildir. Marmaris'in jeofizik yapısı farklı olduğu için her yıl bu çekilmeleri göreceğiz. İlçe halkı deprem olacak endişesi yaşamasın, korkmasına gerek yok, tamamen doğal bir durum."

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