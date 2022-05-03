Turizmin başkenti sezonu açtı! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberler... Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı olan turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 21 dereceye çıktı.

KONYAALTI VE LARA SAHİLİ'NE KOŞTULAR

Nem oranının yüzde 60 ölçüldüğü kentte, Antalyalılar ve tatilciler Konyaaltı ve Lara Sahili'ni doldurdu.

KİMİ DENİZE GİRDİ KİMİ GÜNEŞLENDİ

AA'da yer alan habere göre denize girerek serinleyen Antalyalılar ve tatilcilerden bazıları şezlonglarda güneşlendi, bazıları da su sporları yaparak eğlendi.

TATİLİN TADINI ÇIKARDILAR

Tatilciler palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, çocuklar ise kumda oynamanın tadını çıkardı. Geçen iki yıla nazaran özellikle yabancı turist sayısında artış olması da dikkat çekti.

4 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 162 OLMUŞTU

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak–30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre % 162 artmıştı.