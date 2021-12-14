Türk bayrağına çirkin saldırıda flaş gelişme! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan ve Karaköy Meydanı'nda bulunan Yeraltı Çarşısı'nda asılı Türk bayrağının koparılmasına ilişkin çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, görüntüleri inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri yabancı uyruklu 3 kişiden ikisini gözaltına aldı. Diğer şüphelinin ise yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Türk bayrağına yönelik herhangi bir olumsuz eyleminin olmadığı belirlenen bir şüpheli serbest bırakılırken, diğer zanlı E. K, ise emniyetteki işlemlerinin ardından "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.