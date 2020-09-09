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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgınında 2. dalga gelmezse 2021'de Türkiye'nin yüzde 5'in oldukça üzerinde büyüyeceğini belirten Bakan Albayrak "Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor" dedi. Bakan Albayrak bu yılın ikinci yarısında 'V' şeklinde toparlanma beklediğini sözlerine ekledi.

'KUR ATAKLARI YÜZÜNDEN POTANSİYELİNİN ALTINDA BÜYÜDÜ'

Türkiye'nin krizlere karşı oldukça dayanıklı olduğunu belirten Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye genç ve eğitimli nüfusu, dinamik ve girişimci iş insanları, modern üretim ve lojistik altyapısı ile stratejik coğrafi lokasyonu sayesinde yüzde 5 ekonomik büyümeye kolayca erişebilir. Bu yönden birçok gelişen ülkeyle pozitif ayrışıyor. Son 2 yılda ekonomimiz kur atakları, son olarak ise koronavirüs yüzünden potansiyelinin altında büyüdü. Birçok firma sabit sermaye yatırımlarını ve kapasite artırıcı projeleri erteledi. Hanehalkı da önemli harcamaları erteledi. Ertelenen talep ve harcamaların etkisiyle koronavirüste yeni bir dalga olmazsa 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme oranına ulaşacağımızı düşünüyorum."

'EN AZ KÜÇÜLEN ÜLKLERDEN BİRİYİZ'

Türkiye'nin koronavirüs sebebiyle turizmden kaybettiği geliri nasıl telafi edeceği sorulan Bakan Albayrak şu cevabı verdi:

"Türk Lirası'nın rekabetçi seviyesi ve ihracat ile turizm gelirlerini artırmak için oluşturduğumuz yeni ekonomik modelimiz büyümeyi destekleyecek ve sabit sermaye yatırımları, net ihracat ve turizm kanallarıyla büyümeyi destekleyip daha sürdürülebilir hale getirecek. Dengeleme dönemindeki başarılar Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 4.4 büyümesini sağladı. İkinci çeyrekte, pandeminin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bir dönemde, ekonomimiz beklentilerin altında bir şekilde yüzde 9.9 küçüldü. Bu dönemde Türkiye G20, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında en az küçülen ülkeler arasında yer aldı."

Cari dengeyi rekabetçi kur politikasıyla sağlayacaklarını vurgulayan Bakan Albayrak "TCMB gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdürecek. Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak" ifadelerini kullandı.

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